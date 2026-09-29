Fermín Gómez Manteiga

Falleció el 28 de septiembre de 2026, a los 76 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy martes, a las cinco y media de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de Santa María de Sarandones (Abegondo). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3. Pésames: https://tellmebye.com/fermin-gomez-manteiga La misa de ánimas se celebrará el domingo día 4 de octubre a las 10:45 de la mañana en la misma iglesia.

Mabegondo (Abegondo), 29 de septiembre de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.