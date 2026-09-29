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Enrique Gay Pérez

(Viudo de Elisabeth Krahn)

Falleció el dia de ayer, a los 74 años de edad, después de recibir los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Dia del entierro: Hoy martes. A las cinco y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de Santa Mariña de Lesa, donde a las seis de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma, terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios la Merced- la Traviesa nº4.

Lesa (Coirós), 29 de septiembre del 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños