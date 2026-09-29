Arturo Casal Martínez

(Ex trabajador de la Seat)

Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, acompañado de su familia

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las siete y media de la tarde. Hora de la cremación: Hoy a las ocho de la tarde. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 2 (frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 29 de septiembre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es