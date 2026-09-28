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Mario Gómez Fraga

(Viudo de Dorinda Díaz Infante) 

Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las once y cuarto de la mañana. Hora de salida del tanatorio: Hoy, a las doce de la mañana. Cementerio parroquial Virgen del Carmen de O Burgo. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 4.

A Coruña, 28 de septiembre de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es