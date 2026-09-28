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María Laura Rodríguez González

(Viuda de Jesús López Hermida) 

Falleció el dia 27 de septiembre, confortada con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Sus hijas, Chus, Santos y Lupe; hijos políticos, Santiago Carballido y Eugenio Martín; nietas, Iria, Zoraida, Ana Yaiza y Noa; nietos políticos, César e Iván; bisnietos, Sara, Nuria, Marcos, Ada, y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: Hoy lunes, a las CINCO de la tarde. Cementerio municipal de Oza. 

Funeral: Iglesia parroquial de A Resurreción do Señor (Barrio de las Flores), hoy lunes, a las OCHO de la tarde.

Hogar Funerario nº 4 - Plaza Palloza. 

Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 28 de septiembre de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.