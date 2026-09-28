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Dolores Carro Domínguez

(Viuda de Francisco Aradas Castelo) (Lolita do Teso) 

Falleció el día de ayer, a los 95 años, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Pravio (Cambre). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. Misa de ánimas: Domingo, día 18, once y cuarto de la mañana, en la misma iglesia. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 1.

Iñás (Oleiros), 28 de septiembre de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier