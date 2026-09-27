Marina Vieites Blanco
(Viuda de José Leira Regueiro)
Falleció el día de ayer, a los 86 años, después de recibir los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Cambre. Sepelio: A continuación, en el cementerio municipal de Cambre. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 3.
Cambre, 27 de septiembre de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier