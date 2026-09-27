María Boutureira Souto

(Maruja do nicho) (Viuda De Alfonso Morales Vázquez)

Falleció el día 25 de septiembre, a los 92 años, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy domingo, día 27, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro de Nós, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Tanatorio Crematorio Apóstol: Hogar funerario nº 1.

Oleiros, 27 de septiembre de 2026. Funeraria Apóstol