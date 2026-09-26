Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Mercedes Agilda Sobrino

(Mercedes da Xilda) 

Falleció el dia de ayer, a los 86 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hoy sábado a las cuatro y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de San Pedro de Porzomillos, donde a las cinco se celebrará el funeral de cuerpo presente, terminado este se procederá a la cremación en la intimidad familiar. Casa mortuoria: Velatorios La Merced/La Traviesa nº 4. El día 11 de octubre a las 11:30 se celebrará la misa de animas en la misma parroquia.

Oza (Cesuras), 26 de septiembre de 2026.  Funeraria La Merced