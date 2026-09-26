Mercedes Agilda Sobrino

(Mercedes da Xilda)

Falleció el dia de ayer, a los 86 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hoy sábado a las cuatro y media de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de San Pedro de Porzomillos, donde a las cinco se celebrará el funeral de cuerpo presente, terminado este se procederá a la cremación en la intimidad familiar. Casa mortuoria: Velatorios La Merced/La Traviesa nº 4. El día 11 de octubre a las 11:30 se celebrará la misa de animas en la misma parroquia.

Oza (Cesuras), 26 de septiembre de 2026. Funeraria La Merced