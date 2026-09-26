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María Parafita Casal

(Viuda de Francisco Rodríguez Lamas) (Vecina de Codesal—Villadabad) 

Falleció el día 24 de Septiembre, a los 97 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy sábado. La salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de San Cipriano de Villadabad, Tordoia. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia. Túmulo nº 1.

Villadabad (Tordoia), 26 de septiembre de 2026.  Funeraria San Xulián