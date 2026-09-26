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Julia Catoira Parcero

(Viuda de Manuel Martínez Iglesias) 

Falleció el 24 de septiembre, confortada con los Santos Sacramentos, a los 95 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy sábado a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Ledoño (Culleredo), recibiendo a continuación sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Salida del hogar funerario: Seis y media de la tarde. Hogar Funerario nº 4 - Plaza Palloza.

A Coruña, 26 de septiembre de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.