Julia Catoira Parcero

(Viuda de Manuel Martínez Iglesias)

Falleció el 24 de septiembre, confortada con los Santos Sacramentos, a los 95 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy sábado a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Ledoño (Culleredo), recibiendo a continuación sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Salida del hogar funerario: Seis y media de la tarde. Hogar Funerario nº 4 - Plaza Palloza.

A Coruña, 26 de septiembre de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.