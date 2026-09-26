Elida Aldao Vázquez
(Viuda de Antonio Piña Barros)
Falleció el día 25 de septiembre de 2026, en Madrid, a los 97 años de edad, después de recibir los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Loureda. A continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de dicha parroquia, por cuyos favores anticipan gracias. La salida del hogar funerario será a las seis menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3.
Loureda (Arteixo), 26 de septiembre de 2026. Funeraria Apóstol