Carmen Rebollido Santiago
(Carmen A Molondra)
Falleció el día 25 de septiembre 2026, a los 87 años de edad, confortada con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción, sábado día 26 a las seis y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente a las seis y media en la iglesia parroquial de Muros de San Pedro e inhumación en el cementerio vecinal de las Mimosas, Serres. Tanatorio de Muros, Poligono de Ventín. Velador nº 2.
Muros, 26 de septiembre de 2026. Tanatorios Grupo Pombo Vazquez e Hijos S.L.