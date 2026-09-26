Carmen Rebollido Santiago

(Carmen A Molondra)

Falleció el día 25 de septiembre 2026, a los 87 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción, sábado día 26 a las seis y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente a las seis y media en la iglesia parroquial de Muros de San Pedro e inhumación en el cementerio vecinal de las Mimosas, Serres. Tanatorio de Muros, Poligono de Ventín. Velador nº 2.

Muros, 26 de septiembre de 2026. Tanatorios Grupo Pombo Vazquez e Hijos S.L.