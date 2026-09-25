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Ramiro Lorenzo Sánchez

(Vecino de O Porto – Coristanco) 

Falleció en el día de ayer a los 97 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: hoy viernes a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3. Iglesia y cementerio parroquiales de Sta. María De Traba, la familia agradece las muestras de cariño recibidas.

Traba (Coristanco), 25 de septiembre de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta