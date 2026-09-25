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José Luis García Martínez

Falleció el día 24 de septiembre, a los 71 años, confortado con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy viernes, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Queixas, Cerceda. A continuación, sus restos mortales recibirán sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Cerceda, sala nº 1.

Queixas (Cerceda), 25 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio