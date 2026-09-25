Francisco José Carballo Gestal
(Viudo de Dolores Pérez García)
Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y media de la tarde. Hora de salida del tanatorio: hoy, a las cinco de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (puerta lateral, C/ Rafael Baixeras). Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie nº 3, Polig. A Grela, A Coruña.
A Coruña, 25 de septiembre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es