Francisco José Carballo Gestal

(Viudo de Dolores Pérez García)

Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro y media de la tarde. Hora de salida del tanatorio: hoy, a las cinco de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (puerta lateral, C/ Rafael Baixeras). Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie nº 3, Polig. A Grela, A Coruña.

A Coruña, 25 de septiembre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es