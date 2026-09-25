Antonio Fernández Seijo

Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: hoy viernes, día 25, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Salvador de Bergondo. Entierro a continuación, en el cementerio parroquial. Salida del hogar funerario a las cinco menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2, Lugar Tarabelo nº 58, Sada (A Coruña). Pésames: sada@funerariaapostol.com

Bergondo, 25 de septiembre de 2026 Funeraria Apóstol