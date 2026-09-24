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Benigna López Golpe

(Viuda de Don Benito Bouzón Cagiao) 

Falleció el día de ayer, a los 96 años, confortada con los Auxilios Espirituales 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy jueves. Salida tanatorio a las cinco y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente, a las seis. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa María de Ois. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 2, Betanzos.

Santa María de Ois (Coirós), 24 de septiembre de 2026 Funeraria Mariano