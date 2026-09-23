Rogelio García Vigo

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 73 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposa, Nieves Dans Martínez; hijos, Natalia y David; hijos políticos, Victor y Joan; nietos, Claudia y Julián; madre, Victoria y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para la cremación: MAÑANA jueves, día 24 a las DIEZ de la mañana. Crematorio municipal de Feans. Funeral: Iglesia parroquial de Santo Tomás, MAÑANA jueves día 24 a las NUEVE MENOS CUARTO de la tarde. Hogar Funerario Nº 5 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 23 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.