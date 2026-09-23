Mercedes Álvarez Ares

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 80 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposo, Eduardo Naya Ceballos; hijas, Mercedes y Sandra Naya Álvarez; hijos políticos, Roberto Fernández Martínez y Jaime Maceiras Rial; nietos, Sabela Maceiras Naya, Andrea Fernández Naya y Alejandro Maceiras Naya y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Cremación: Se realizará en la intimidad familiar. NOTA: No se recibe duelo. Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 23 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.