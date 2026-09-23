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María Hortensia Bello Sanjurjo

(Casa Heliodoro - Martiñán) 

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 93 años de edad. 

l D.E.P. l

Sus hijos, Abel y Helio; hijas políticas, Carmen Bello y María de La Fuente; nietos, Sandra, Diego y Lucía; nietos políticos, Nano y Laura; bisnietos, Inés, Diego y Álvaro; hermanos políticos; sobrinos; primos y demás familia. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará HOY a las CUATRO Y MEDIA de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Carballido - Vilalba. A continuación recibira cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, favores por los que anticipan gracias. Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las TRES Y MEDIA de la tarde. Hogar Funerario Nº 3 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 23 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.