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Miguel Ángel Prado Mazaira

(Patatas Prado)

Falleció el día de ayer, a los 49 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Iglesia parroquial de San Tirso de Oseiro - Arteixo, hoy, a las seis de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida del tanatorio: Hoy, a las cinco y media de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 10.

A Coruña, 22 de septiembre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es