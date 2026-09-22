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Marina Candamio Calza

(“A Pepina” “Viuda de José Prego Pita”)

Falleció el día de ayer, a los 93 años, después de recibir los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy martes, día 22, a las cinco de la tarde, en la capilla del cementerio de Santa María de Oleiros, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos diez de la tarde. Tanatorio Crematorio Apóstol: Hogar funerario nº 1.

Oleiros, 22 de septiembre de 2026 Funeraria Apóstol