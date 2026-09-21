Josefa Sánchez Leiro

(Fina Leiro - Viuda de Joaquín Gómez Doldán)

Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: hoy lunes, día 21, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. Funeral: hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia de Sada D’Arriba. Entierro: a continuación, en el cementerio municipal. Salida del hogar funerario: a las cinco menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 4, Lugar Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

Fontán (Sada), 21 de septiembre de 2026 Funeraria Apóstol