Josefa Ruanova Iglesias

(Fina)

Falleció el día de ayer, a los 62 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy, a las cuatro de la tarde. Hora de salida del tanatorio: hoy, a las cuatro y media de la tarde. Cementerio parroquial San Cristóbal das Viñas. Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº7. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña. Tel. 981 142390 - www.albia.es

A Coruña, 21 de septiembre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es