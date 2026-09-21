Eugenio Manuel Pereira Calo

Falleció el día 19 de los corrientes confortado con los Santos Sacramentos a los 71 años.

l D.E.P. l

Sus padres, Eugenio Pereira(†) y Dolores Calo(†); hija, Paula Pereira García; hermanas, Dolores(†), Lucía(†) y Sonia Pereira Calo; hermanos políticos; Baltasar Pérez, Juan Carlos Sama y Juan Luís Souza; sobrinos, Noela, Kiko, Olalla y Juan Carlos; sobrinos políticos, Daniel, Vilma, Alex, Marcos y Jessica; sobrinos nietos, Ainhara, Eiden, Liam y Luís; tíos; primos y demás familia.

RUEGAN una oracion por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy día 21, a la una y cuarto de la tarde. Hora de salida para la cremación: Hoy a las dos de la tarde. Crematorio Municipal de Santa Cecilia de Feáns. Hogar Funerario Nº3 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 21 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.