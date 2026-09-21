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Berta López Díaz

Falleció el día de ayer confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposo, Roberto Naveira García; hijas, Vanessa y Myriam; hijos políticos, Eduardo y Alex; nieto, Samuel; hermana, Isabel (†); sobrinos, Ivan, Javier, Roberto, Jacobo y Hector y demás familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres hoy a las once y cuarto de la mañana. Hora de salida para el entierro: Hoy a las doce de la mañana. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por puerta lateral C/ Rafael Baixeras) Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 21 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.