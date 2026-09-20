Pilar Hervada Fernández-España

Falleció el día 4 de septiembre confortada con los Santos Sacramentos y acompañada de su familia.

l D.E.P. l

Sus hermanos, Faustino (+), José (+), Carlos (+), Jesús (+), Jaime (+), y Concepción (+); hermanas políticas, Cantón y Magi; Soco Mosquera y familia; sobrinos, primos, demás familia y amigos.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Manifestamos que la familia y amigos de Pilar Hervada agradecemos la compañía de todos los que de una u otra forma se hicieron presentes en su despedida devolviéndole todo su cariño y bondad. En nuestra oración siempre sentiremos su ayuda .

La Coruña, 20 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.