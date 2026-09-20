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Manuel Rodríguez Figueroa

Falleció el día 18 de septiembre, a los 93 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Agradece lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia a la misa de exequias hoy domingo a las cuatro y media de la tarde en la iglesia de Santa María de Pastoriza. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Salida a las cuatro de la tarde. El viernes 25 de septiembre a las cinco de la tarde, funeral en la iglesia de Santa María de Pastoriza. Tanatorio “Génesis” Nº 1. La Grela Bens - A Coruña.

Nostián, 20 de septiembre de 2026 Funeraria Génesis