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Josefa García Neira

(Fita - Viuda de José Castro Suárez)

Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: hoy domingo, día 20, a las dos de la tarde, en la capilla del tanatorio. Cremación: a continuación de la misa en la intimidad familiar. Funeral: el próximo viernes día 25, a las ocho de la tarde en la iglesia de Santa María de Sada (iglesia nueva). Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2, Lugar Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

Sada, 20 de septiembre de 2026 Funeraria Apóstol