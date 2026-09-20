Ernesto Ricardo Vázquez Mariño

Falleció el día 19 de septiembre confortado con los Santos Sacramentos, a los 86 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposa, Cuca Souza Porto; hijos, Ernesto y Elisa (+), María Isabel, Miguel y Lís, Ricardo y Cristina; nietos, Edu, Sílvia, Miguel y Aleixo; hermanos, Miguel y Viruca, Checho y Lita (+), Kisco y Manoli y Colás y Geli; hermanos políticos, Marilí, Marcial (+) y Pilita (+), Jose y Maricha (+), Jaime (+) y Mariquilla (+) y Chelo y Joaquin; sobrinos; primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: Mañana lunes, día 21 a la una de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por puerta principal). Funeral: Mañana lunes, día 21 a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Nicolás (A Coruña). Hogar Funerario Nº4 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 20 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.