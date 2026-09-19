José Portela Villar
Falleció el día de ayer, a los 81 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las siete y media de la tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las ocho de la tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 9. C/ Madame Curie nº 3, Polig. A Grela, A Coruña.
A Coruña, 19 de septiembre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es