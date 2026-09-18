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Juan Faraldo Otero

Falleció el día de ayer, a los 76 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes. Salida tanatorio: a las seis menos veinte de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las seis. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Julián de Vigo. Tanatorio Crematorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 1.

Esperela - Paderne (Betanzos), 18 de septiembre de 2026 Funeraria Mariano