Francisca García Seoane

Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: hoy viernes. A las seis de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de San Nicolás de Cines, donde a las seis y cuarto de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descaso de su alma, terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios La Merced / La Traviesa nº 4, Oza de los Ríos.

Callobre (Oza Cesuras), 18 de septiembre de 2026 Funeraria La Merced