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Manuel Viaño Calviño

(“Viudo de Argimira Pose Juncal” “Vecino de Penelas - Cabaleiros”) 

Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción: Hoy jueves, a las seis de la tarde, con salida del tanatorio hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Xulián de Cabaleiros; a continuación, funeral de cuerpo presente e inhumación. No se reciben flores. Tanatorio San Xulián de Tordoia: Sala nº 1.

Cabaleiros (Tordoia), 17 de septiembre de 2026.  Funeraria San Xulián