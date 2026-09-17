Manuel Viaño Calviño

(“Viudo de Argimira Pose Juncal” “Vecino de Penelas - Cabaleiros”)

Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción: Hoy jueves, a las seis de la tarde, con salida del tanatorio hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Xulián de Cabaleiros; a continuación, funeral de cuerpo presente e inhumación. No se reciben flores. Tanatorio San Xulián de Tordoia: Sala nº 1.

Cabaleiros (Tordoia), 17 de septiembre de 2026. Funeraria San Xulián