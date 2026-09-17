Manuel Fraga Juncal

(“Viudo de Manuela Regueiro Viqueira” “Natural da Brea - Xesteda”)

Falleció el día de ayer, a los 82 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción: Hoy jueves, a las cuatro de la tarde, con salida del tanatorio hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Santa Columba de Xesteda; a continuación, funeral de cuerpo presente e inhumación. Tanatorio San Xulián de Cerceda: Sala nº 1.

Xesteda (Cerceda), 17 de septiembre de 2026. Funeraria San Xulián