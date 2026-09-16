María Baldomir Castelo

(Viuda de Eugenio Canosa)

Falleció el día de ayer, a los 96 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy, a las doce del mediodía, en la capilla del tanatorio. Cremación: A continuación, en la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio San Javier (Culleredo). Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Anceis (Cambre) 16 de septiembre de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier