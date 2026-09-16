Benito Vázquez Pedreira
(Viudo de Socorro Martínez)
Falleció el día 15 de septiembre, a los 98 años, confortado con los Auxilios Espirituales
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará el miércoles, día 16, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martiño de Lestón, A Laracha. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Paiosaco, sala nº 2.
Lestón (A Laracha), 16 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio