Antonio Queijas Rey

Falleció el día 15 de septiembre de 2026, a los 90 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy, día 16 a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Pastoriza. A continuación se procederá a la conducción de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores anticipan gracias. Salida del hogar funerario a las seis menos veinte. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3.

Pastoriza (Arteixo), 16 de septiembre de 2026 Funeraria Apóstol