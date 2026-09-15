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María Manuela Guerreiro López

Falleció el día de ayer, a los 79 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida del tanatorio: Hoy, a las cinco de la tarde. Cementerio: Parroquial San Pedro de Visma. Funeral: Iglesia parroquial de San Antonio, martes, día 22, a las ocho de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 10. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 15 de septiembre de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es