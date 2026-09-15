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Elvira Barbosa Alonso

Falleció el día de ayer, a los 80 años de edad confortada con los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy a las cuatro y media de la tarde. Sepelio: Hoy, a las cinco de la tarde, con salida del tanatorio hacia el cementerio municipal de Santa Cecilia de Feáns. Tanatorio Crematorio Albia A Coruña: Sala nº 4.

A Coruña, 15 de septiembre de 2026. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es