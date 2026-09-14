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Santiago Sanjurjo García

(Viudo de Digna Cancela Pérez) 

Falleció el día 12 de septiembre, a los 87 años, confortado con los Auxilios Espirituales 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará lunes, a las doce y cuarto de la mañana, en la iglesia parroquial de San Martiño de Oca, Coristanco. A continuación, sus restos mortales serán sepultados en el cementerio nuevo de Castro de Oca, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las doce de la mañana. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 3.

Oca (Coristanco), 14 de septiembre de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio