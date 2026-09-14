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Rosa Agulla Santos

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy lunes, día 14, a las tres y media de la tarde en La Grande Obra de Atocha (Iñás), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio municipal de Bueu (Pontevedra), por cuyos favores anticipan gracias. El arzobispo de Santiago de Compostela concede las indulgencias acostumbradas. Capilla Ardiente: “La Grande Obra de Atocha”, Campo do Souto, Rúa As Atochas nº 2, Iñás.

Iñás (Oleiros), 14 de septiembre de 2026.   Funeraria Apóstol