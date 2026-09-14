Jesús Bragunde Golán

Falleció el día 12 de septiembre, a los 95 años, confortado con los Auxilios Espirituales

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente se oficiará el lunes, a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Erboedo. A continuación, recibirá sepultura cementerio nuevo, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las siete menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Paisaco, sala nº 2. Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es

Erboedo (Laracha), 14 de septiembre de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio