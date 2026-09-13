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María Dolores García Peteiro

(Viuda de Ramiro Botana García) 

Falleció en el día de ayer, a los 93 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy domingo a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Mariña de Albixoi (Mesia). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Nota: La salida del tanatorio será a las cuatro de la tarde. Tanatorio Génesis nº 3.

A Coruña, 13 de septiembre de 2026. Funeraria Génesis