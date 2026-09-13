Lourdes Vilariño Barreiro

Faleceu o 11 de setembro aos 84 anos de idade, despois de recibir os Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. Saída do tanatorio: Hoxe domingo ás sete menos cuarto da tarde. Igrexa e cemiterio parroquial de San Esteban de Piadela (Betanzos). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3. Pésames: https://tellmebye.com/lourdes-vilarino-barreiro A misa de ánimas celebrarase o domingo día 27 as dez e media da mañá na mesma igrexa.

Guiliade (Betanzos ), 13 de setembro de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.