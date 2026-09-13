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Juan Carlos Blanco Lema

Falleció el día 12 de septiembre del 2026, a los 70 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia a la misa de cuerpo presente que se oficiará hoy a la una y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo. A continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial nuevo de Arteixo. El funeral se oficiará el día 18 a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Tirso de Oseiro. Salida del hogar funerario a la una y veinte de la tarde.

Oseiro (Arteixo), 13 de septiembre de 2026. Funeraria Apóstol