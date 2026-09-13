José Pardo Rodríguez

(Pepe Farruquiño) (Viudo de Carmen Suárez Doldán)

Falleció en el día de ayer a los 86 años de edad confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para el sepelio: Hoy domingo a las cinco de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Pedro de Visma. Funeral: Lunes 14 de septiembre a las ocho y cuarto de la tarde. Iglesia: Parroquial do Bo Nadal Do Señor (Bens) Tanatorio Génesis nº 1 ; C/ Isaac Peral nº 9; Polígono La Grela Bens (A Coruña). Pésames:www.funerariagenesismarrosa.com

A Coruña, 13 de septiembre de 2026. Funeraria Génesis