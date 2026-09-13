Dolores Cambon Boedo

(Frutas Naya) (Viuda de Germán Naya Martínez)

Falleció el día 11 de septiembre de 2026, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradece la asistencia a la misa de cuerpo presente que se oficiará hoy, a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Julián de Barrañan. A continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia. El funeral se oficiará el día 19 a las once de la mañana en la iglesia parroquial de San Julián de Barrañan. Salida del hogar funerario a las seis menos veinte.

Barrañan (Arteixo), 13 de septiembre de 2026. Funeraria Apóstol