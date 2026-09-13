Carmen García Souto

(A muller do Xaquino de Ervedins) (Viuda de Manuel Suárez Calvete)

Falleció el día 12 de septiembre de 2026, a los 97 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Exequias de cuerpo presente que se oficiará hoy, día 13, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Loureda. A continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias. Funeral mañana, día 14, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de santa María de Loureda. Salida del hogar funerario a las cinco menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario: nº 4.

Loureda (Arteixo), 13 de septiembre de 2026 Funeraria Apóstol